巨人のアルベルト・バルドナード投手が１６日、パナマへ帰国する前に羽田空港で取材に応じた。加入３年目の今季は来日最少となる１９試合の登板で６ホールド、防御率３・２９。２軍暮らしも味わい、シーズン最終盤に再昇格をつかんだ。「正直に言って非常にいい時と悪い時があって難しい１年だった。でも、大きなけがなく健康に終われたこと、シーズン最後のほうはいい形で終えられたことは良かったと思う」と振り返った。

１９６センチ、１２２キロの大型左腕はクライマックスシリーズ第１ステージ開幕前に、阿部監督から腕の位置を下げるよう助言されサイドスローにフォームを変更した。ＤｅＮＡとの２連戦では連投。筒香、佐野ら左の強打者を封じた。「フォームの変更は正直かなりビックリしたけど、当然それは監督が『自分にとっていい方向に行くように』という思いで言ってくれたこと。自分にとっては大きな変化だったけど、しっかり受け止めて挑戦してみて、結果もある程度いいものが出た。オフシーズン、しっかり自分のものにできるよう引き続き挑戦していきたい」と前向きに語った。

昨オフに複数年契約を結び、来季も残留予定。今季限りで引退した長野久義への感謝も口にし「自分が日本に来た初日からすごく話してくださった。本当にすごい選手でキャリアもある中、そういう雰囲気を出さずに親しい雰囲気で接してくださった。本当に素晴らしい人だなと。良くしてもらって、助けてもらいました」。最後は４年目を見据えて「まずはしっかり準備して、怪我をしないで戻ってくること。しっかり練習してチームの力になりたい」と思い描いた。