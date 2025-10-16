◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

好投にも笑顔はなかった。初のＣＳ先発の大役を担った日本ハムの４年目右腕・福島蓮投手。１９０センチの長身から投げ下ろす１５０キロ超の速球、スライダー、フォークボールで相手打線をほんろう。７回まで無失点で切り抜けると、８回１死一、二塁としたところで上原にスイッチ。しかし上原が柳田に左越え３ランを浴びて黒星がついた。「８回の先頭を出したのがすべて。いろいろ見て反省します」と山川に打たれた三塁強襲安打を悔やんだ。

それでも１０奪三振は日本ハムの投手がプレーオフ（ＰＯ）、クライマックスシリーズ（ＣＳ）で２ケタ奪三振を記録したのは２００６年第２Ｓ第１戦のダルビッシュ＝１１Ｋ

２００８年第１Ｓ第１戦のダルビッシュ＝１４Ｋ

２０１４年最終Ｓ第５戦の大谷翔平＝１２Ｋに次いで３人目４度目。（２００６年は最終Ｓではなく、第２Ｓ）。そうそうたる先輩たちに続く記録となった。

青森・八戸西から２１年の育成ドラフト１位で入団。昨年３月、支配下登録されると、今季は８試合に先発して５勝無敗と成長。シーズンでも最長は７回とあって「何とか粘れました。次は勝てるように」と誓った。