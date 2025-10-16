宝塚歌劇団・月組トップスターの鳳月杏さんが15日、今年を象徴するスターを表彰するライフスタイルグラビア週刊誌の授賞式『anan AWARD 2025』に、宝塚歌劇団を代表して出席。喜びを語りました。

その年のムーブメントの先駆けや、象徴となった人・モノ・コトを表彰する『anan AWARD』。宝塚歌劇団は、日本の舞台芸術の世界で夢と感動を与え続けているとして、ステージ部門に輝きました。

ステージ部門を受賞したことについて鳳月さんは「まさか宝塚歌劇がこのような場所に呼んでいただけるとは思っていなかったので、大変光栄ですし、今日は宝塚歌劇を代表してまいりましたのでドキドキと喜びを感じて帰りたいと思っております」と語りました。

また、雑誌撮影はどのような気持ちで臨んでいるか聞かれると「宝塚歌劇をあまり見たことのない方だったりとかそういう方にも興味を持っていただけたらいいなという思いがありますし、（雑誌の中に記載されている）インタビューですとかそういうものも含めて“こういう世界もあるんだな”と“劇場に行きたいな”と、思っていただけたらいいなと思っていつもお仕事しています」と話しました。

そして、ファンの方へ「いつも応援してくださりありがとうございます。これからもこの賞に恥じぬよう舞台の素晴らしさを皆様にお伝えできる存在でいられるように、精進してまいりたいと思います。ありがとうございます」と感謝の言葉を伝えました。