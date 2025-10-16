◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

リーグ覇者のソフトバンクが、２位の日本ハムに３―０で連勝。１勝のアドバンテージを含めて３勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。０−０の８回１死一、二塁から１番・柳田が、左翼席へ決勝の３ランを放った。

以下は柳田のヒーローインタビュー。

−２連勝に導いた。

「ありがとうございます」

−柳田選手、久しぶりのお立ち台ですよね。

「初めまして、柳田で〜す！」

−ファンの皆さん、待っていたと思います。日本ハムに２連勝。今のお気持ちいかがですか。

「アドレナリンマックス！」

−８回、逆方向への３ラン。どんな思いで打席に立ってたんですか。

「もうチャンスやったんで、もう打つしかないと。ここで打ったらお立ち台で皆さんに『初めまして』とあいさつできると思って、必死こいて打ちました」

−ファンの皆さん大喜びですが、打った瞬間の手応えは？

「ちょっと詰まったんですけど、外野手が前来てたんで、超えるやろうなと思いましたので、すごいうれしかったです」

−その前に川瀬選手が代打で登場して、ファンの皆さんからの応援歌が止まりませんでしたが、どんな気持ちで聞いていましたか。

「盛り上がってますねー！」

−柳田選手にもファンの皆さんの声援は届いていましたか。

「ありがとうございます！」

−さあ、これでアドバンテージ含め、明日勝てばＣＳ突破です。

「はい、知ってます」

−日本一への切符が手に入ります。最後に皆さんへ熱いメッセージをお願いいたします。

「皆さんお久しぶりです。シーズン中活躍できなかったので、また応援よろしくお願いします。ありがとございました」