※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話や暴言で問題視されていた非常勤講師・岡田。授業をボイコットするほど生徒たちは限界を迎えていた。しかし男性教師に泣き落としを使った岡田の策略により、生徒は一方的に悪者にされてしまう。その後、妊娠が判明した岡田は校長に2週間の休業を申し出る。しかし講師業をラクだと考えているため辞める気はない。岡田不在の校内は平穏を取り戻し、川合の教育実習終了を惜しむ声があがる。その一方で、岡田は復帰後に幸せ話を披露しようと胸を高鳴らせていた。



■結婚の報告に義母の反応は…？

■義母も祝福！学校への報告も待ちきれない！■朝イチの職員室で幸せ宣言！先日、嫌味を言われた義母のもとへ結婚の報告に向かった岡田。ところが意外にも義母は妊娠を喜び、結婚の話はあれよあれよという間にトントン拍子で進んでいきます。気分を良くした岡田先生は、今度は学校でも早く自慢したくて仕方ありません。出勤するやいなや職員室で結婚を報告した岡田。こうなることを予測していたであろう教師陣の反応ははたして――。(スズ)