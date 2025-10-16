東日本大震災から14年。当時6歳の子どもの遺骨が、16日、家族に渡されました。帰ってきた子どもに対し母親は「おかえり」「頑張ったなあ」という思いを語りました。

■「止まっていた時計がまた動き出した」

16日午後5時過ぎ。

捺星さんの母 千弓さん

「おかえり」

岩手県山田町の自宅に帰った、山根捺星さんの遺骨。震災で行方不明となり、14年半ぶりの帰宅となりました。

捺星さんの母 千弓さん

「喜び半分ですけど、こんな形でって、さみしさも半分」

「止まっていた時計が、また動き出したような感じ」

2011年3月に起きた東日本大震災。当時6歳だった捺星さんは、山田町の自宅で祖母といたところ津波に巻き込まれ、行方不明となりました。

遺骨が見つかったのは、2023年のこと。宮城県南三陸町の建設会社が、南三陸町や気仙沼市の海岸などで清掃した際に収集したものから、人の骨のようなものを発見。

DNA型鑑定などを進めた結果、下あごの骨の一部と数本の歯が、捺星さんのものだと判明したということです。

■「おかえり」「頑張ったなぁ」14年半ぶり娘と再会

16日朝、自宅を出た捺星さん家族。

捺星さんの母 千弓さん

「緊張してあまり寝つけなかった」

向かったのは、捺星さんが待つ宮城県です。

震災から14年半ぶりの娘との再会。

母親の千弓さんは、捺星さんの遺骨をじっと見つめ、優しく抱き寄せました。

捺星さんの母 千弓さん

「『おかえり』ですよね。『おかえり』って『頑張ったなぁ』って思い。『帰ってきてくれてありがとう』」

忘れられないのが、震災の日の記憶。

捺星さんの母 千弓さん

「私に『仕事に行くな』って泣いてきた。それを私は振り切って仕事に行きました。本当の一番最後は、捺星を泣かせてしまったなと」

生きていれば、今年21歳の捺星さん。

捺星さんの母 千弓さん

「今年1月に同級生たちの成人式があった。振り袖に負けないように、かわいい花をいっぱい買って仏壇に供えましたね」

「たった6年間という短い…娘の育てる短さを、改めて感じています」

■「まだ見つかっていない遺族の方にも希望を」

家族とともに、自宅へ帰った捺星さん。

捺星さんの母 千弓さん

「悲しいことなんだろうけど、私たち家族にとっては本当にうれしい出来事。大好きな生クリームのケーキを用意している。それを食べて。涙も出てきますけど、笑顔で笑っていたい」

14年半ぶりに、家族4人がそろいました。

捺星さんの母 千弓さん「14年たっても帰ってこられることもあると、まだ見つかっていない遺族の方にも希望を持って、待っててほしい」