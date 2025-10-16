ダウンタウンの浜田雅功さん（62）が、初めてのアート展『空を横切る飛行雲』を開催。16日には、開幕セレモニーに登場し、自身の作品について語りました。

開幕セレモニーに登場した浜田さんは、自身の作品の前に立ち「みなさん後ろを見ながら半笑いじゃないでしょうか？ 自分なりには一生懸命描いたつもりでございますんで」とコメントしました。

これまで、唯一無二の画風から“画伯”と呼ばれてきた浜田さん。会場には黒のマジックペンで描かれた『モナ・リザ』や『ライオン』など独特なタッチの絵画やオブジェ合計100点。すべて新作が飾られているということです。

アート展に並んだ作品について「今回は平面だけに特化して挑戦してみました。立体は次に置いておこうかなって」と笑顔を見せた浜田さん。

あえて“平面”の絵に挑戦したため、見る人に伝わらないという悩みもあるそうで「（何を描いたのか）勝手に考察されているという部分もあって。合ってるところと“そうじゃねえよ”っていうところもある。1枚を素通りするんじゃなくて、1枚をまず“これは何なんだ？”と。“これはあれだよね？”ってそれが分かれば次に行ってほしい。素通りだけはやめてほしい」とメッセージを送りました。

（10月16日放送『news every.』より）