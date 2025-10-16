３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅでの生配信で、１２月３１日をもって「フェーズ２」を完結し、来年１月１日から「フェーズ３」に突入することを発表した。

３人は黒のスーツ姿で登場。ボーカル＆ギターの大森元貴は２２年３月からスタートした「フェーズ２」について「世間にミセスをもっともっと広げていくために、フルスロットルで全方位で」と位置づけを説明。音楽活動だけでなく、バラエティーや俳優業にも邁進した。期間を通じて「目指したものがきちんと叶えられたんじゃないかな」とし「フェーズ２の開幕から築いてきた夢のようなかけがえのない時間を大切に保存してしまっていくために決断しました」と明かした。キーボードの藤澤涼架は「前向きな決断です」とし、ギターの若井滉斗は「１０周年のアニバーサリーイヤーが節目にふさわしいと思っています」とうなずいた。

ミセスは２０１３年に結成し、１５年にメジャーデビュー。２０年７月に「フェーズ１完結」を宣言し、約２年の活動休止期間に入った。その期間中に２人がバンドから脱退し、それまでの５人体制から３人組編成になり、２２年３月に「フェーズ２」をスタートさせた。

今年がデビュー１０周年。この間、国内ストリーミング総再生回数が１００億回を突破するなど、史上初の記録を連発。各音楽チャートで上位を席巻し、昨年は５カ月連続リリース、今年は６カ月連続リリース、今年７月に発売したデビュー１０周年ベストアルバム「１０」は１００万枚目前のセールスを上げるなど、「フェーズ２」では国民的バンドの地位を築いた。

「フェーズ１」から「フェーズ２」に移行する間には活動休止期間を挟んだ。今回は噂された活動休止はなく、完結即「フェーズ３」に突入する。また、大森が「メンバー編成は変わりません。３人で活動を続けて参りたい」と話し、３人で活動を継続する。フェーズ２では休みなく突っ走ってきたこともあり、来夏には「１カ月の長期休暇をいただきます。プライベート時間として、休養期間にしたい」とも発表した。

「フェーズ３」について、大森は「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、今のミセスの現在地を大切にする期間にしたい」と話した。「フェーズ２」からバンドデザインとイメージカラーを変更し、秋には６枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表。若井は「我々は早くも映画やドラマの主題歌の準備を進めています」と明かし、大森は「皆さんの生活に音楽が寄り添えるように精進していきたい」と決意を口にした。

発表を受け、ファンは活動休止がないことに反応。「良かったー」「途中からヤバいくらい泣いた」「一瞬息止まりかけましたが生きてて良かった」など喜びの声が相次いでいる。