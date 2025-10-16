東京電力の小早川智明社長が10月16日、県議会で柏崎刈羽原発1・2号機の廃炉を具体的に検討すると表明しました。



東電は6・7号機の再稼働を目指しています。



10月16日の議論を整理します。









東京電力は柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働を目指しています。しかしこれまで、国内のほかの地域でも原発を再稼働させるには立地する「地元」の「同意」を得ることが前提となってきました。





40年前に運転を開始した1号機。そして30年前に運転を開始した2号機について東京電力の小早川社長は16日、「廃炉の方向で具体的に検討を進める」と表明しました。





さらに、地域経済の活性化や安全・安心の暮らしのための基盤整備という目的で1000億円規模を県に拠出するとも述べました。原子炉が集中するリスクの低減と地元への経済的なメリットを同時に示すことで「地元同意」を得たい狙いがあるとみられます。



一方、政府も電力需給の安定化や脱炭素の観点から原子力の活用を推進していて、地元への理解を求めています。





資源エネルギー庁の村瀬長官は「国として6方向に放射状に避難する経路等の整備に全力を尽くしたい。通常の道路事業予算とは別枠で地方負担なく整備を進めたい」としました。



避難道路の工期は10数年以上かかる場合があり、総事業費は1000億円を超える規模が見込まれています。





そして、ここからは今後の流れを見ていきます。10月16日、東京電力や資源エネルギー庁のトップが県議会に出席。10月21日に召集される臨時国会では総理大臣の指名選挙が行われます。そして、10月すえ以降には再稼働に関する県民の考えを調べた「意識調査」の最終結果が公表されます。



花角知事はそれ以降、再稼働の是非について「リーダーとして判断し結論を出す」としていますが、正確な時期は明らかになっていません。



今年度の県議会は12月議会と新年度予算を審議する2月議会が予定されています。来年6月には花角知事2期目の任期を迎えます。まずは県民意識調査の結果が公表され、花角知事がいつ、どのような判断を示すかが焦点となっています。