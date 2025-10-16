パラマウント・ピクチャーズ／東和ピクチャーズ配給作品『Primate（原題）』が、『おさるのベン』の邦題で2026年2月20日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショーされることが決定。あわせて海外版予告が公開された。

2025年ファンタスティック・フェストのオープニング作品としてワールドプレミアが行われた本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズが製作を務めるパニックシチュエーションスリラー。人間に最も近い存在であるチンパンジーと、人類の脅威であり続ける狂犬病を“怖さ”のファクターとしてストーリーに織り込んだ。

友人たちとハワイの実家に帰省した大学生ルーシーは、家族と共に幼い頃から生活しているペット、チンパンジーのベンと再会するが、プールパーティ中にベンが豹変し……。

監督・脚本を務めたのは、『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ。キャストには、『コーダ あいのうた』のトロイ・コッツァー、『デクスター：ニュー・ブラッド』のジョニー・セコイヤ、『リトル・マーメイド』のジェシカ・アレクサンダーらが名を連ねている。

あわせて公開された海外版予告編では、愛する家族のはずだったチンパンジーのベンが凶暴化し、ルーシーたちを恐怖に陥れていく様子が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）