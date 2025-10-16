YOSHIKI、サウジアラビア世界遺産で日本人初公演！本人との限定イベント付きツアー受付中【10月20日まで】
YOSHIKIさんが2025年11月20日(現地時間)、日本人アーティストとして初めて、サウジアラビアの世界遺産「Hegra(ヘグラ)」で公演を行う。2000年前の古代遺跡を舞台に数千本のキャンドルが灯る中での特別なコンサートだ。この歴史的公演を現地で体験できるオフィシャル鑑賞ツアーが登場した。
■日本人アーティスト初！世界遺産ヘグラでの歴史的公演
会場となるヘグラは「第二のペトラ」と呼ばれるナバテア王国の遺跡。約2000年前の墳墓群が非常に良好な状態で保存され、2008年にユネスコ世界遺産に登録された。ここで演奏できるのは世界の一流アーティストのみ。カーネギーホールやロイヤル・アルバート・ホールを制覇してきたYOSHIKIさんが、日本人として初めて大自然と歴史が創る究極のステージに挑む。
前半はグラミー賞ノミネート歴を持つ世界的トランペッター、イブラヒム・マーロフさんが登場。そしてヘッドライナーのYOSHIKIさんが、ロックとクラシックを融合させた圧巻のパフォーマンスでトリを飾る。古代遺跡を背景に、数千本のキャンドルの揺らめきとYOSHIKIさんのピアノが織りなす光景は、まさに一生に一度の体験となるだろう。
■YOSHIKIとの限定イベント付き！充実のオフィシャルツアー
近畿日本ツーリストが企画するオフィシャル鑑賞ツアーの最大の目玉が「YOSHIKIさんとの限定イベント」。通常のチケット購入では体験できない、ツアー参加者だけの特別な時間が用意されている。
【ツアー概要】
出発日：2025年11月18日(火)
日程：4泊7日(機内2泊含む)
募集期間：受付中〜2025年10月20日(月)10時
募集人数：限定30名(最少催行15名)
参加資格：「楽天 YOSHIKI CARD」「YOSHIKI VISACARD」「yoshikitty Mastercard」「YOSHIKI +」「YOSHIKI Channel」いずれかの会員資格を有する人(同伴者は非会員可)
【2つの座席プラン】
VIP Ticket席(1〜7列目)プラン：98万2000円
Gold Ticket席(8〜15列目)プラン：97万円
※上記代金は2名1室利用となります。
※1名1室利用の場合は追加代金34万円かかります。
料金には往復航空券(カタール航空エコノミークラス)、ホテル4泊分、コンサートチケット代、限定イベント参加費、空港〜ホテル〜会場の送迎、朝食4回が含まれる。VIPチケット保有者には、会場での飲食も無料で提供される特典付きだ。
■アルウラのリゾートホテルで過ごす特別な4日間
宿泊はアルウラ市内にある「Shaden Resort」「Sahary Alula Resort」「Cloud 7 Residence Alula」のいずれかのリゾートホテル。ツアーには日本から添乗員が同行するため、言語の心配は一切不要。サウジアラビア入国に必要なe-Visa(電子査証)の取得も、希望者には代行サービスを提供(手数料9900円)。煩雑な手続きを任せられるのは心強い。
自由時間も確保されているため、世界遺産アルウラの観光や、サウジアラビアの文化体験など、コンサート以外の楽しみも広がる。まさに、音楽と観光を両方楽しめる充実の内容だ。
■公演チケットは今だけの特別価格！個人手配も可能
ツアー参加が難しい人には、公式サイトでのチケット単体購入も可能。現在、期間限定で35%OFFの特別プロモーションを実施中だ。
VIP席：630SAR(約2万5000円)※通常900SAR
通常席：420SAR(約1万6500円)※通常600SAR
※日本円換算額は2025年10月時点のレート(1SAR＝約39.5円)で算出。為替レートの変動により実際の金額は変わる場合があります。
航空券やホテルを個人手配すれば、自由度の高い旅程も組める。ただし、言語面での不安や現地での移動を考えると、オフィシャルツアーの安心感は格別だ。
ツアー募集は2025年10月20日(月)10時まで。X JAPANデビューから35年以上、常に新境地を切り開いてきたYOSHIKIさん。その最新章となるサウジアラビアの世界遺産ヘグラでの公演―-。2000年の歴史とYOSHIKIさんの音楽が交差する瞬間を、ぜひ現地で体感してほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
