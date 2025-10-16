日経225先物：16日22時＝50円高、4万8480円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万8480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては202.26円高。出来高は3161枚となっている。
TOPIX先物期近は3213.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48480 +50 3161
日経225mini 48475 +55 59753
TOPIX先物 3213.5 +4 3649
JPX日経400先物 28965 +10 365
グロース指数先物 727 +6 369
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3213.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48480 +50 3161
日経225mini 48475 +55 59753
TOPIX先物 3213.5 +4 3649
JPX日経400先物 28965 +10 365
グロース指数先物 727 +6 369
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース