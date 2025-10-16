　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万8480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8277.74円に対しては202.26円高。出来高は3161枚となっている。

　TOPIX先物期近は3213.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48480　　　　　 +50　　　　3161
日経225mini 　　　　　　 48475　　　　　 +55　　　 59753
TOPIX先物 　　　　　　　3213.5　　　　　　+4　　　　3649
JPX日経400先物　　　　　 28965　　　　　 +10　　　　 365
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+6　　　　 369
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース