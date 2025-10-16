【NASCAR】第33戦：South Point 400／ラスベガス モータースピードウェイ（日本時間10月13日）

【映像】タイヤが隣のピットへ到着！珍ペナルティの様子

全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）はプレーオフの第33戦が開催。レースのピット作業中、トップチームのクルーが“ありえない”ミスを犯してしまい、他のチームスタッフには驚愕と落胆の表情が見られた。

レースは中盤に差し掛かった120周前後で、多くのマシンがピットへ入ってタイヤ交換や給油を済ませていた。しかし122周目、すでにピットを出て走行中だったチェイス・エリオットの9号車が再度ピットロードへ入ってきた。

解説でNASCARドライバーの古賀琢麻氏は「ペナルティでもう一回（ピットロード走行）だから、（先ほどの）ピットロード（走行時の）スピードが速かったのかな？」と予想。しかしピット作業のリプレイ映像を見ると、タイヤ交換の際、クルーが外したタイヤが転がって前方の他チームのピットボックスに入ってしまっていた。これを「タイヤが隣のピットまで行ってしまいました！」と実況の野村達也氏が伝えると、古賀氏は「…もったいない」とひと言。『タイヤバイオレーション』という珍しいペナルティが課され、マシンは再度、制限速度のあるピットロードを通過しなければならなくなったのだ。

その後、エリオットのピットクルーが仲間のスタッフに慰められている映像も映し出されたが、NASCARでもトップチームのヘンドリックだっただけに悔やまれるミスで、エリオットは大きく順位を落とすこととなった。

さらに古賀氏は、「ヘンドリックとかだと多いのが、『次のレースから（セカンドカテゴリーの）エクスフィニティシリーズへ行ってね』と言われる場合もあります」とクルーの残酷な事情を紹介。続けて、「そんな焦るところじゃなかっただろう」とチームスタッフの想いを代弁している。

あまり見られない珍しいハプニングを目撃した視聴者からは、「ころころりん」「もったいないミス」「これはお説教」「何やってんねんクルー」「チーフ激怒」など、悲哀に満ちたコメントが寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）