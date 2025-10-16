【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】鈴木彩艶の「地を這う爆速パス」

日本代表のGK鈴木彩艶が、低弾道の超絶的なフィードを通してチャンスメイク。大きな話題となっている。

日本代表は10月14日、国際親善でブラジル代表に3−2で逆転勝利。過去対戦で2分11敗だったサッカー王国から歴史的な初白星を奪った。

10日のパラグアイ戦に続いて2試合連続でゴールマウスを守った鈴木は、いずれもGKには酷な形で2失点したが、その後は安定したセーブを披露。さらに攻撃面でも小さくない貢献を果たす。52分と71分のゴールは、いずれも鈴木のロングフィードをキッカケになって生まれた得点だった。

さらに、65分にも超絶的なパスを披露。DF渡辺剛からのパックパスを自陣ペナルティーエリア内で受けた鈴木は、FWマテウス・クーニャが寄せる中でもワントラップして周囲を見てから右足を一閃。低弾道の鋭いボールが中盤を切り裂き、左サイドのMF中村敬斗にピタリと届いた。そこからMF佐野海舟、MF堂安律、MF伊東純也と繋がり、日本は瞬く間に敵陣ペナルティーエリアまで攻め入ることができた。

「彩艶なんちゅうパスや」の声も

スタジアムや実況解説席も騒然となったこのキックには、SNS上のファンたちも驚愕。「ザイオン砲から始まる攻撃」「ゴールシーンより印象的」「GKながらに試合作ってて感動した」「西川師匠の直伝！」「まじで普通に声出たわ」「ザイオンの左サイドに出したパスが衝撃的すぎた」「今の低弾道パス凄いな」「そのパスはいかつい」「ザイオンの神パスからの佐野海舟のサイドチェンジ鳥肌立った」「インチキやあんなの」「地を這うパスのスピードがエグかった」「彩艶なんちゅうパスや」などの声が出るなど大反響となった。

鈴木のキックは、精度、飛距離、そして高低の調整などすべてが一級品。所属するパルマでは攻撃の武器として戦術に組み込まれるなど、セリエAでも屈指のクオリティーを誇る。これまで日本代表ではその持ち味をあまり発揮できずにいたが、このブラジル戦では相手のプレスを回避し、日本が陣地を回復するうえで大きな鍵になっていた。8か月後に迫るワールドカップ本選でも重要な武器となるに違いない。

