ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」で最初に誕生した「fav me（ファボ ミー）」と、朝倉未来が発起人のアイドルオーディション番組『Dark Idol』で誕生した「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」が、季節外れのプールで全力バトルを展開。豪快な落下の連続に、芸人や視聴者からも絶賛の声があがった。

【映像】アイドル13名が水上バトルでびしょ濡れに？

3000組以上のアイドルがしのぎを削る“アイドル戦国時代”の中で、今年デビューしたばかりの2組が先輩後輩関係なしのバラエティ3本勝負を展開する、『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』が10月15日に放送。人気お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんと、おかずクラブが見守る中、プールを舞台に全力でぶつかり合った。

第2回戦となる水上綱引きでは、fav meとToi Toi Toiが壮絶な戦いを展開。初戦は橋本萌花とオカリナが同時に落下する豪快な姿を見せる。最後まで粘った一条カオリも落水し、fav meチームが勝利した。髪を振り乱して落ちた一条に、ゆいPが「髪の毛残し！」と名付けるなど、バラエティらしい瞬間が連発した。

続く試合でも、Toi Toi Toiの前垣さらが頭から落ちかけながらも必死に耐える姿に、すがちゃんが「昔の拷問みたいになってる！」と叫ぶ一幕も。

激しい攻防の末、fav meチームが2連勝。勝者による“ご褒美ダンス”では、踊りながらプールに落ちるメンバーもいたが、残る4人に対して「落ちろや！」「（音楽を）2回流した意味を考えて！」と芸人陣も総ツッコミ。視聴者からも「どんな落ち方やねんw」「奇跡だろ」「おもろすぎる」とコメントが殺到した。（ABEMA『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』より）

fav me（阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、中本こまり、澪川舞香）

Toi Toi Toi（一条カオリ、さくらもも、谷屋杏香、橋本萌花、星野ティナ、前垣さら）