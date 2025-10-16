大分県・別府競輪場で今年２回目のＧIII開催となる「令和７年度 施設整備等協賛競輪 ＧIIIナイター」が１６日、開幕した。一次予選７Ｒで南潤と好連係を決めた柴崎淳（３９＝三重）の胸に去来するものがあった。

南の姿に、かつての自分の影が重なる。いつかの少年が、そこにいる。「才能は俺より上」。一次予選７Ｒで南のまくりを追走して２着。差すことはできなかったものの、心に思い出されるものがこみあげてきた。

「潤はもう１回いい波が来ると思うんです。その時に自分も一緒にいたいですね。自分も、終わりたくないんです」

俺の人生はどこから始まり…。いつかの少年は天才と呼ばれ、デビューから華やかに輝き、Ｇ汽織ぅ肇襪鮗蠅砲垢訝砲噺世錣譴討た。３９歳になり、度重なるケガで体は満身創痍。今は「Ｇ気暴个燭蟒个覆ったり。やっぱり出続けないとダメですよね」ともう一度、上位で安定することを目指していく。

そのために、こうしたＧIII開催で結果を残したい。状態面は「日々、違うので」と、いつでもタテ脚を繰り出せたころとは違う。しかし、人生はすべてが１秒ごとに意味深く進んでいるもの。苦労を経た肉体と精神は、これからの柴崎淳を彩っていく。

二次予選７Ｒは上杉嘉槻に前を託し、泥くさくてもいい。準決進出につなげる。