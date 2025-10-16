日本ハムは１６日、「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）でソフトバンクと対戦し０―３で敗戦。２連敗（相手アドバンテージを含め３敗）でステージ突破に向け後がなくなった。

先発・福島が立ち上がりから抜群の投球。１５０キロ超の直球とスプリットなどで相手打線を寄せ付けず７回まで２安打無得点（１０奪三振）の好投を見せた。

だが、両軍無得点で迎えた８回に山川の三安と犠打、四球で一死一、二塁のピンチを招くとここで降板。その後、２番手・上原が柳田に痛恨の３ランを左翼席へ運ばれ、福島は１２５球の熱投が報われなかった。

一方打線は相手先発・有原から走者を出しながらも得点を奪えず。４回には一死二、三塁、６回にも一死満塁の得点機を作りながら、あと一本が出ず福島を最後まで援護できなかった。

試合後の新庄監督は開口一番、「打たれた上原君より（３ランを）打った柳田君が素晴らしい。しかも逆方向にね」と柳田の打撃を絶賛。その上で８回先頭の山川の打撃を振り返り「山川君の打球、（三塁の）細川君に何とかしてほしかったけど…。あれはちょっと難しかったね。ドライブがかかった打球だったから」と柳田の一発につながった安打に悔しさをにじませた。

これで敵地でのファイナルは連敗。昨年同様、２試合で早くも崖っぷちに追い込まれたが指揮官はまだ諦めていない。

「一生懸命やった結果なんでね。でも明日から４つ勝ったらまたドラマが起こるので。これもまた面白いっていうところで。明日勝たないといけないから」

第３戦は中５日でエース・伊藤がマウンドに上がるが、日本ハムはパ・リーグ王者相手に一矢を報いることができるのか。