「今日好き」“しょうとあ”芝田祥伍＆山口永愛カップルが破局「突然の発表となり申し訳ございません」「2年間とても楽しかった」
【モデルプレス＝2025/10/16】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた芝田祥伍と山口永愛が16日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局したことを発表した。
【写真】「今日好き」出身元カップル、ラブラブの撮り下ろし写真
芝田は「山口永愛ちゃんとお別れすることになりました。突然の発表となり申し訳ございません」と報告。「応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様周りの温かさに感謝でいっぱいです」と伝えた。「これからは別々の道を歩むことになるけど、とあちゃんのたくさんのご活躍を願っています。自分自身ももっと成長しますので応援して頂けますと幸いです！」と呼びかけている。
山口も「2年間とても楽しかったですし一緒に過ごした時間はとあにとって大切なひとときとなりました」と振り返り「これからはそれぞれの道を歩んでいきますので、今後とも、二人の応援をよろしくお願いします！」と今後についてもつづっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。芝田と山口は「チュンムン編」でカップル成立し、6月には交際25ヶ月記念日を祝福し合っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身元カップル、ラブラブの撮り下ろし写真
◆芝田祥伍＆山口永愛が破局
芝田は「山口永愛ちゃんとお別れすることになりました。突然の発表となり申し訳ございません」と報告。「応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様周りの温かさに感謝でいっぱいです」と伝えた。「これからは別々の道を歩むことになるけど、とあちゃんのたくさんのご活躍を願っています。自分自身ももっと成長しますので応援して頂けますと幸いです！」と呼びかけている。
◆芝田祥伍＆山口永愛「チュンムン編」で成立
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。芝田と山口は「チュンムン編」でカップル成立し、6月には交際25ヶ月記念日を祝福し合っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】