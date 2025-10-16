110円で買えちゃうってホント！？【セリア】バッグに忍ばせたい♡「キティポーチ」

平成レトロブームの波に乗って、キティちゃんの人気も再燃。なんと【セリア】から、キティちゃんのおしゃれポーチが登場しました。バッグに忍ばせやすいミニサイズポーチは、リップやコスメを収納したり、小銭入れ代わりに使ったりと実用性も◎ プチプラで手に入る手軽さも魅力です。

たくさんのキティちゃんにピンク色がキュート

【セリア】「ミニポーチ（舟形）K/T 文字」\110（税込）

ピンクにちりばめられたキティちゃんが、なんともキュートな舟形ポーチ。ころんとしたフォルムと程よいマチありのミニサイズで、リップや目薬、アクセサリーなどの小物がすっきり収まりそう。バッグの中でも見つけやすいカラーとデザインで、癒し役と実用性の両方で頼れそう。背面には「はろーきてぃ」のひらがなロゴ入りで、どの角度から見ても可愛いデザインになっています。

レトロな配色が“エモかわいい”！

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

どこかレトロな配色とイラストが、エモ可愛い雰囲気を楽しませてくれるフラットポーチ。ビニール素材でできているから、汚れを拭き取りやすく気にせずガンガン使えそうです。サイズは約14 × 12cmで、小さめバッグやお仕事バッグの中をすっきりさせたい日にもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M