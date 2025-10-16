北川景子＆板垣李光人、“仲良し親子”に反響「素敵な親子」「美しい」
俳優の板垣李光人のスタッフが16日、Xを更新し、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時）で共演する北川景子との2ショットを公開。劇中で親子を演じる2人の笑顔に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】北川景子＆板垣李光人、“仲良し親子”ショット
投稿では「#ばけばけ あっという間に3週が終わりますね….」「北川景子さんとのツーショットを！仲良し親子です」とコメントが添えられ、劇中衣装での2人が並ぶオフショットを公開。「3週ラストはどうなるのか…？！明日もぜひご覧ください！」と呼びかけた。
一方の北川も自身のSNSで「雨清水家に残るたった1人の息子となりました。様々な責任を負わせる必要がなく、大切にしてきた息子です。これから、共に辛い人生を歩みます」と投稿し、「つくづく板垣李光人くんで良かったと思います」と信頼を寄せた。
2人のやりとりに、ファンからは「本当に素敵な親子 ドラマ内でもこんな笑顔が見られるといいな」「お美しい親子」「仲良しショット、ほっとします〜！！」といったコメントが寄せられている。
引用：「板垣李光人」X（＠itagaki_rihito）、「北川景子」X（＠KKeiko_official）
