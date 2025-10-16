天海祐希主演、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告映像＆ポスター解禁 最後の敵は内閣総理大臣
テレビ朝日系人気ドラマ『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）が16日スタート。初回拡大スペシャルの放送にあわせ、12月26日に公開を控える劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の新たな予告映像が解禁された。
【動画】劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告
俳優の天海祐希が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1月の初回放送以来、連続ドラマ4作とスペシャル2作の全39話で平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録する人気を誇ってきた。スタートしたばかりの第5シーズン、そして劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもって12年の歴史に幕を下ろす。
劇場版では、真壁率いる“緊急事案対応取調班（通称・キントリ）”が、史上最強の敵＝内閣総理大臣に挑む前代未聞の展開に。日本列島が超大型台風が連続発生する最中、災害対策会議に10分遅れて出席した総理・長内洋次郎（石丸幹二）。その「空白の10分間」を糾弾する森下弘道（佐々木蔵之介）が長内総理を襲撃。逮捕された森下は“キントリ”チームの取調べにも犯行動機を語らず、「総理を取調室に連れてこい」と要求する。
やがて、国家の頂点を取調べるという異例の事態へと発展。政府の圧力や組織の思惑が交錯する中、キントリメンバーの信頼にも亀裂が生じていく。“キントリ”は難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか？
解禁となった予告には、有希子の娘・奈央（杉咲花）や因縁の相手・郷原（草刈正雄）の姿も登場。映像の冒頭と終盤では、有希子が鬼気迫る表情で総理と対峙する姿が映し出され、シリーズ12年の歴史を締めくくる緊迫の“取調べ”に期待が高まる。
主題歌は、延期前に発表されていた緑黄色社会「さもなくば誰がやる」。書き下ろし曲「さもなくば誰がやる」。ボーカルの長屋晴子による詞と曲で、疾走感あふれるサウンドが作品のラストを彩る。
あわせて解禁されたポスターは、暗雲立ち込める空を背に真壁と仲間たちが並び立つ構図で、「強大な国家権力に挑む決意」を象徴するデザイン。物語の鍵を握る総理大臣・長内、そして暴漢・森下の姿もあり、シリーズ最終章の緊迫感を伝える。
劇場版のムビチケ（前売券）は10月24日から販売開始。全国のローソンLoppi端末ではグッズ付き前売券の取り扱いも予定されている。12年間にわたって愛されてきた“キントリ”の最後の闘いに注目が集まる。
