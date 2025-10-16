１６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウォッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきた一方で野党の立憲民主党と国民民主党が、それぞれ自民との連立を解消した公明党と会談したことを報道。

記者キャスターの広内仁氏は「自民党と維新の会の政策協議が始まりましたが、これが合意すれば、高市総裁が総理大臣に指名される可能性が高まります」とした上で一夜にして事態が大きく動いた理由について「高市さんと維新の会は小泉（進次郎）総裁だった場合と比べてパイプが細いと見られていたんですけれども、公明党の離脱もありまして、実は水面下で国会対策委員長が交渉を重ねていたんです」と説明。

「維新の会としては存在感を高められるという思惑もあります。しかし、維新の会があげた１２項目の要望書には社会保険料の負担軽減や副首都構想の実現だけではなくて、自民党が慎重な消費税率の引き下げや企業・団体年金の廃止も盛り込まれています。立場の異なる点を曖昧にして連立を組んでも足並みの乱れにつながりかねず、選挙区のすみ分けなども課題になってきます」と指摘した上で「もし、自民党と維新の会の連立政権ができたとしても衆参ともに少数予定であることに変わりはありません。どう多数派を形成し、政策を前に進めていくのか。臨時国会の召集まで残りわずか。各党の駆け引きが最終局面を迎えます」と報じていた。