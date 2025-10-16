◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

日本ハムの上原健太投手が、８回１死一、二塁で先発・福島をリリーフ。しかし、柳田に１５０キロの真っすぐを捉えられ、決勝の左越え３ランを浴びた。

上原は「毎回そうですけど、何とかゼロに抑えなきゃいけない場面。意図のあるボールは投げたつもりなので、すごいバッターなのでやられたなと。福島もすごいいいピッチングしてくれていたので、どうにかそのピッチングを無駄にしたくないなという思いはあったんですけど」と悔しさをにじませた。

カウント１―１からの３球目、高めの真っすぐを痛打されたが「どこかのカウントで真っすぐでファウルを取っておきたいというところだったので、僕自身も腹をくくった球ではあった。それで押し込めなかった。もっと高さを頑張るとかできることはあったと思うし、組み立て方を変えることはできたのかなと思いますけど。あの場面で意図のあるボールをしっかり選択できたというところに関しては、間違いではなかったかなと思いますけど、結果としては間違いだったかな」とマウンド上での心理を、丁寧に説明していた。