◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは終盤の8回に柳田悠岐選手の3ランで先制。この一打が決勝点となり、ソフトバンクは連勝を飾りました。

今季序盤の4月に自打球で「右脛骨骨挫傷」のケガを負い長期離脱していた柳田選手。久しぶりのお立ち台に「初めまして！柳田でーす！」とまさかの自己紹介をします。この言葉に観客から大歓声が起こります。

さらに「アドレナリンマックス！！！」と喜びを表現すると、自身のホームランについて「もうチャンスだったので、打つしかないと。ここで打ったら、お立ち台で皆さんに『初めまして』と挨拶できると思って、必死こいて打ちました」と打席での心境を明かしました。

打った瞬間の手応えについては「ちょっと詰まったんですけど、外野手が前に来てたので、超えるやろなとは思いましたので、凄い嬉しかったです」と振り返りました。

柳田選手は最後に改めて「皆さんお久しぶりです。シーズン中活躍できなかったので、それを少しでも取り返せるように必死こいて頑張りますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました」と語り、次戦への意気込みを見せました。