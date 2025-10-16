キャシードール新作♡うるおい＆セミマット仕上げマットリップ登場

キャシードールから待望のセミマットリップ「ノットトゥーマットリップ」が日本上陸♡ 乾燥しやすいマットリップでも、ビタミンEとブチレングリコール配合でうるおいをキープしながら、ふんわりセミマットな唇に仕上がります。全6色展開で、塗りたての鮮やかな色が長時間続くロングラスティング処方。2025年10月29日（水）より楽天市場でWEB先行発売、全国ドン・キホーテでも順次発売予定です♪

粉っぽさゼロ♡レア感マットな仕上がり

唇に触れた瞬間、なめらかに広がるテクスチャーで、ふわっと色づくセミマットリップ♡ 軽い塗り心地で見たままの鮮やかな発色をキープし、ムラのない美しい仕上がりが完成します。

縦じわもカバーするブラーリング効果で、ナチュラルに立体感のある唇を演出。価格は1,320円（税込）で、毎日のリップメイクに取り入れやすい一品です。

うるおいリッチ♡ふんわり唇に整える

ビタミンEとブチレングリコールの保湿成分で、乾燥しやすい唇もふっくら柔らかに♡薄膜フィルム*で唇をコーティングし、落ちにくい液状セミマットリップを実現。

ひと塗りで自然な立体感を演出でき、上下グラデ塗りも簡単に。敏感肌にも優しいパラベン・アルコール不使用、さらに植物由来のヴィーガン処方で安心して使えます。

*（ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸）クロスポリマー（皮膜形成）

キャシードールで叶える♡セミマット美唇

「ノットトゥーマットリップ」は、マットなのに乾かないうるおい設計で、毎日使いたくなる仕上がり♡

全6色でクールトーンからウォームトーンまで揃い、塗りやすいチップと軽やかなテクスチャーで、ふんわりセミマットの美しい唇が簡単に完成します。

楽天市場では10月29日（水）12時よりWEB先行発売、全国のドン・キホーテでも順次購入可能です♪