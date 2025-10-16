60歳からの残り35〜40年、安心して暮らすために備えておきたいこと3つ
人生が100年とすれば、60〜65歳で仕事を辞めても、残り35〜40年もの期間があります。長い人生の後半、お金の心配をせずに過ごしたいものですが、老後資金の準備は、順調な人ばかりではありません。
そこで、今回は、60歳からの残り35〜40年を安心に暮らすための3つの備えを紹介します。
働くといっても、60代以降の期間はフルタイムで働き詰めというのではなく、働きたい範囲で調整するとよいでしょう。定期的な収入が得られれば、安心感が得られ、気分は上向きます。
その際、自分のスキルや経験が生かせる仕事、興味がある仕事であれば、楽しくイキイキと過ごすことができます。また、社会との接点ができることで、孤独を感じることはないでしょう。
先取り貯蓄は、毎月一定額を貯蓄に回すため、着実にお金が貯まります。また、たとえ収入が少なくても、残ったお金でやりくりする習慣が身につきます。どんなときでも支出をコントロールできるという自信がつけば、お金に困るという不安から解放されます。
5年繰り下げすれば「0.7×60カ月＝42％増額」、10年繰り下げすれば「0.7×120カ月＝84％増額」になります。一生涯もらえる年金が増額になれば、老後にお金がなくなり困窮する長生きリスクに備えることになるでしょう。
年金の繰り下げは、老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけというように、一方だけ選択することも可能です。毎月の収入との兼ね合いを見ながら、無理のない範囲で、繰り下げを検討するようにしましょう。
たとえば、長く働くには、健康であることや長く働けるスキルを持っておく必要があるでしょう。また、支出をコントロールするには、先取り貯蓄を継続して、節約や工夫する習慣を身につけておかなければならないでしょう。
さらに、5年で42％、10年で84％と確実に増額する年金の繰り下げをするには、年金収入がない期間の生活費を賄うための、定期収入があること、もしくは、その期間の生活資金が準備できていることが前提となるでしょう。
どれも、簡単なようですが、確実に行うには、現役時代からの準備が肝心といえます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
