◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク4―0日本ハム（16日、SOKKEN）

ソフトバンクの育成ルーキー、相原雄太投手（23）がプロ理以後初めて2軍戦に登板した。5回から2番手で登板し、1回12球を投げて無安打無失点だった。

先頭打者に対し、初球は真っすぐで空振り。しかし、2球目に真っすぐが高めに浮いて死球を与えた。その後は、丁寧に投げ分けてツーシームで右飛、左飛、二飛に仕留めた。最速は147キロだった。「（先頭の）1球目しっかり投げられて安心して、力が抜けてしまった。その後はしっかり自分のやりたいことはできた」と汗を拭った。

191センチの長身から投げ下ろす角度のある球が魅力の152キロ右腕。埼玉・伊奈学園総合高3年の11月に右肘の靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、仙台大でも右肘を故障して4年の春にメスを入れ、その年のリーグは一度も投げることができなかった。今季はファーム非公式戦で登板を重ねた。30試合に出場し1勝1敗、防御率5・50だった。

斉藤和巳3軍監督（47）は「1年目だけど、大卒なので危機感を持ってやっていると思う」と話した上で「3軍の投球や日頃の練習の取り組みなどで、コーディネーターから一度こっちで投げさせたいということだった。1イニング投げ終われてまずはよかった」と優しく語った。

新たなステージで投球した相原は「たまに抜けたりする球をなくすことなどに取り組んでいきたい」と強調。来季は2軍で投げ続けられるよう、このリーグを成長の場にするつもりだ。（浜口妙華）