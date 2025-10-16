エルフ荒川、“前髪ぱっつん”チャレンジでピンク髪に 大胆イメチェンに反響「めっちゃ可愛い」「ポテンシャルエグい」
お笑いコンビ・エルフの荒川が、16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後8：00〜後9：00）に出演。“前髪ぱっつんチェンジ”で披露した、新たな髪形に反響が寄せられている。
【写真あり】かわいすぎる…エルフ荒川、“前髪ぱっつん”チャレンジでピンク髪に大胆イメチェン
同番組の公式SNSには、荒川の“前髪ぱっつん”写真が投稿され、「唯一無二の落ち着いた大人ギャル！？髪色も変えて素敵に大変身」「お似合いですね！」とコメントが添えられた。
ピンク髪の前髪ぱっつん姿に、「めちゃ似合ってる！」「めっちゃ可愛い」「荒川のポテンシャルエグいパル！！」「めっちゃかわいすぎる」「素が可愛いから何しても可愛い」など、称賛の声が寄せられている。
【写真あり】かわいすぎる…エルフ荒川、“前髪ぱっつん”チャレンジでピンク髪に大胆イメチェン
同番組の公式SNSには、荒川の“前髪ぱっつん”写真が投稿され、「唯一無二の落ち着いた大人ギャル！？髪色も変えて素敵に大変身」「お似合いですね！」とコメントが添えられた。
ピンク髪の前髪ぱっつん姿に、「めちゃ似合ってる！」「めっちゃ可愛い」「荒川のポテンシャルエグいパル！！」「めっちゃかわいすぎる」「素が可愛いから何しても可愛い」など、称賛の声が寄せられている。