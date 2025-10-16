◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日 みずほペイペイD）

ソフトバンクが2連勝でアドバンテージを含むファイナルステージ3勝0敗とし、2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。

先発の有原が6回を零封。ブルペン陣も無失点でつなぐと、8回に柳田が3ランを放った。

以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。

――柳田が素晴らしい3ラン。

「あそこで打つのがスーパースターですね」

――8回は代走、代打も含めてベンチ一丸の攻撃だった。

「あの回だけしかチャンスがなかったので、まあ、あの、ほとんどね、押されっぱなして、よく本当負けなかったなという試合でしたよね」

――有原の投球は？

1アウト一、三塁、1アウト二、三塁、1アウト満塁、ゼロで抑えたんでそれが勝ちにつながったんじゃないですか」

――リリーフ陣もゼロで抑えた

「松本8回いく時ね、レイエスからやったんで、昨日のやられたらやり返すにはちょうどいい場面でしたよね。しっかり抑えてくれましたしね、それも含めてピッチャーはしっかり粘ってくれたおかげでね、ワンチャンスをものにしたゲームでした」

――2試合続けて終盤まで0―0。新庄ファイターズのしぶとさはどう感じている?

「やっぱり今日はあと1本が出なかったですけど、スタメン見てもね、打ちそうな選手ばっかりなんでね、強いなと思いながらやってます」

――日本シリーズまであと1勝

「もう一気にいきたいですね」