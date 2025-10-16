スポニチ

　◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦　ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日　みずほペイペイD）

　ソフトバンクが2連勝でアドバンテージを含むファイナルステージ3勝0敗とし、2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。

　先発の有原が6回を零封。ブルペン陣も無失点でつなぐと、8回に柳田が3ランを放った。

　以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。

　――柳田が素晴らしい3ラン。

　「あそこで打つのがスーパースターですね」

　――8回は代走、代打も含めてベンチ一丸の攻撃だった。

　「あの回だけしかチャンスがなかったので、まあ、あの、ほとんどね、押されっぱなして、よく本当負けなかったなという試合でしたよね」

　――有原の投球は？

　1アウト一、三塁、1アウト二、三塁、1アウト満塁、ゼロで抑えたんでそれが勝ちにつながったんじゃないですか」

　――リリーフ陣もゼロで抑えた

　「松本8回いく時ね、レイエスからやったんで、昨日のやられたらやり返すにはちょうどいい場面でしたよね。しっかり抑えてくれましたしね、それも含めてピッチャーはしっかり粘ってくれたおかげでね、ワンチャンスをものにしたゲームでした」

　――2試合続けて終盤まで0―0。新庄ファイターズのしぶとさはどう感じている?

　「やっぱり今日はあと1本が出なかったですけど、スタメン見てもね、打ちそうな選手ばっかりなんでね、強いなと思いながらやってます」

　――日本シリーズまであと1勝

　「もう一気にいきたいですね」