【一問一答】ソフトバンク小久保裕紀監督 ギータの3ラン称賛「あそこで打つのがスーパースター」
◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日 みずほペイペイD）
ソフトバンクが2連勝でアドバンテージを含むファイナルステージ3勝0敗とし、2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。
先発の有原が6回を零封。ブルペン陣も無失点でつなぐと、8回に柳田が3ランを放った。
以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。
――柳田が素晴らしい3ラン。
「あそこで打つのがスーパースターですね」
――8回は代走、代打も含めてベンチ一丸の攻撃だった。
「あの回だけしかチャンスがなかったので、まあ、あの、ほとんどね、押されっぱなして、よく本当負けなかったなという試合でしたよね」
――有原の投球は？
1アウト一、三塁、1アウト二、三塁、1アウト満塁、ゼロで抑えたんでそれが勝ちにつながったんじゃないですか」
――リリーフ陣もゼロで抑えた
「松本8回いく時ね、レイエスからやったんで、昨日のやられたらやり返すにはちょうどいい場面でしたよね。しっかり抑えてくれましたしね、それも含めてピッチャーはしっかり粘ってくれたおかげでね、ワンチャンスをものにしたゲームでした」
――2試合続けて終盤まで0―0。新庄ファイターズのしぶとさはどう感じている?
「やっぱり今日はあと1本が出なかったですけど、スタメン見てもね、打ちそうな選手ばっかりなんでね、強いなと思いながらやってます」
――日本シリーズまであと1勝
「もう一気にいきたいですね」