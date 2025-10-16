◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)

第1戦をサヨナラで落とした日本ハムは、前日に出場がなかった4選手をスタメン起用するなど、大きくメンバーを入れ替えて第2戦に臨みました。

打線はソフトバンク先発・有原航平投手に対し、初回に1アウト1、3塁のチャンスをつくるも先制を逃すと、4回には1アウト2、3塁、6回にも1アウト満塁としますが、いずれも後続が打ち取られ無得点に終わります。

投げては先発の福島蓮投手が7回まで無失点の好投。打たれたヒットはわずか2本、10個の三振を奪い0-0と拮抗したまま終盤へと進みます。

しかし迎えた8回、福島投手がヒットとフォアボールで1アウト1、2塁のピンチを招き、上原健太投手に交代。すると代わりばな一人目に対峙した柳田悠岐選手に痛恨の3ランを浴び、先制を許します。

終盤8回に失点し、あとがない9回。打線は反撃したいところでしたが、杉山一樹投手の前に三者凡退。完封負けを喫し、痛い連敗となりました。

日本ハムはこの敗戦で、ソフトバンクのアドバンテージの1勝を含め対戦成績は0勝3敗に。日本シリーズ進出へは、もう負けが許されない崖っぷちに追い込まれました。