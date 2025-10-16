「２０２５パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦（１６日、みずほペイペイ）は、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに３―０で競り勝った。アドバンテージ１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

サヨナラ勝ちした前日に続いて、ホークスがこの日も接戦をものにした。試合が動いたのは０―０で迎えた８回。絶対的主砲・柳田悠岐外野手（３７）が一死一、二塁から一撃で仕留めた。相手２番手・上原の３球目、１５０キロの真っすぐを左翼スタンドへ叩き込む先制３ラン。値千金の決勝弾を放った柳田はヒーローインタビューで「チャンスだったんで打つしかない。ここで打ったら、お立ち台でファンの皆さんに『はじめまして！』とあいさつできると思いまして、必死こいて打ちました」とギータ節で喜びを爆発させた。

今季は右脛骨（けいこつ）骨挫傷のため長期離脱。９月末に一軍の舞台に戻ってきた主砲にとって、待ちに待った瞬間だった。

ライバルを土俵際に追い詰める連勝。３連勝突破を飾った昨年に続き、王者が強さを証明している。