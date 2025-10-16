王者に暗雲だ。ノア１６日の後楽園大会で、ＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡ（４４）が、タイトル戦を控えるＹＯＳＨＩＫＩ ＩＮＡＭＵＲＡ（稲村愛輝＝３２）に屈辱の敗北を喫した。

ＫＥＮＴＡは１１日の両国大会でマサ北宮を下しＶ２に成功。その試合後、Ｖ３戦の相手に名乗りを上げたのが昨年１１月から米ＷＷＥ・ＮＸＴへ武者修行に出ていた稲村だ。ＫＥＮＴＡは約１年の武者修行から方舟にカムバックした稲村の挑戦を受諾した。

初の前哨戦となったこの日、ＫＥＮＴＡは遠藤哲哉と組んで稲村、ハーレム・ルイス（ＷＷＥ・ＮＸＴ）と対戦。ＫＥＮＴＡは蹴りや掌打など打撃に活路を見出そうとしたが、稲村の規格外のパワーと体格差に苦戦を強いられる展開が続く。最後は無双で叩きつけられてからディスチャージ（ダイビングボディープレス）で圧殺されて３カウントを聞いた。

まさかの完敗にＫＥＮＴＡは「ただのアメリカかぶれじゃないな…。めちゃくちゃ重い」とうなだれる。それでも「けどこのまま終わらないよ。そんなイージーな相手じゃない。まだまだこれからだ…」と前を向いた。

一方、快勝の稲村は「ミスターＫＥＮＴＡ！ 今日のユー、トゥー・イージーでした」と高笑いだ。さらに「アメリカにかぶれたって、アメリカナイズしたって、いいじゃない！ 僕はアメリカで得たエクスペリエンス（経験）をジョークにも冗談にもするつもりもありません。エクスペリエンスをこのリング上で発揮してトップに…いや、この方舟シップのキャプテンになります」と爛ぅ淵爛蕁Εぅ鵐哀螢奪轡絖瓩鬚気裂させる。そして「ファンのみなさん、次のＧＨＣヘビーウェイトチャンピオン、方舟シップのチャンピオンになるＹＯＳＨＩＫＩ ＩＮＡＭＵＲＡをキープ・ウォッチングしてください。サンキューソーマッチ！」と叫び、会場を大興奮させた。