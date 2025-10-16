◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

日本ハムが２連敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）で３敗目となり、崖っぷちに追い込まれた。

第１戦から先発を４人入れ替えた打線で臨み、４回１死二、三塁、６回１死満塁の好機をつくったものの、いずれも郡司が凡退するなど得点できず。ＣＳ初先発の４年目右腕・福島は７回まで無失点と力投したが、８回１死一、二塁のピンチを招いたところで左腕・上原にスイッチ。上原が柳田に左越え３ランを許して先制されると、９回の反撃も及ばず無得点に抑えられた。

試合後、新庄剛志監督は好投の福島について「ファイナルで（第１戦先発の）達君も福島君も今年出てきたピッチャーを先発させる監督は頭おかしい、いい経験しましたよね」と独特の表現で評価した。昨年のＣＳから合わせると敵地で５連敗。王手をかけられたが落ち込むところはない。「一生懸命やった結果なんで。４つ勝ったらドラマが起こるので、これがまたおもしろい。あした勝たないといけないんで」と逆襲を誓っていた。