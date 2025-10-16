７回、選手交代を告げる小久保裕紀監督（カメラ・豊田　秀一）

◆２０２５　パーソル　クライマックスシリーズ　パ最終ステージ　第２戦　ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

　リーグ覇者のソフトバンクが、２位の日本ハムに３―０で連勝。１勝のアドバンテージを含めて３勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

　第１戦は延長１０回の末、サヨナラ勝ちで制したソフトバンクだが、日本ハムの先発・福島の前に４回までヒットも出ず、抑え込まれた。７回には４番・中村晃から三者連続の空振りで１０奪三振とされた。

　８回、先頭の山川が三塁強襲安打で出塁。犠打で二塁へ進め、代打・川瀬が四球を選ぶと、２番手左腕・上原から柳田が左翼席へ決勝３ランを放った。

　以下は小久保監督の一問一答。

　―柳田選手の本塁打。ものすごい雰囲気に球場がなった

　「あそこで打つのがスーパースターですね」

　―チームが盛り上がった８回の攻撃

　「あの回だけしかチャンスがなかった。ほとんど押されっぱなしで、よく本当に負けなかったなっていう試合でした」

　―エース有原が中盤まで試合を作った

　「１アウト一、三塁。１アウト二、三塁。１アウト満塁をゼロで抑えた。それが勝ちにつながった」

　―２試合続けて終盤まで０の展開をモノにしたが、新庄ファイターズの戦いをどう見る？

　「今日はあと一本が出なかったですけど、スタメンを見ても打ちそうな選手ばかりなんで、そら強いなと思いながらやってます」

　―日本シリーズへあと１勝

　「はい。もう一気に行きたいですね」