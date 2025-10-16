◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

リーグ覇者のソフトバンクが、２位の日本ハムに３―０で連勝。１勝のアドバンテージを含めて３勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。

第１戦は延長１０回の末、サヨナラ勝ちで制したソフトバンクだが、日本ハムの先発・福島の前に４回までヒットも出ず、抑え込まれた。７回には４番・中村晃から三者連続の空振りで１０奪三振とされた。

８回、先頭の山川が三塁強襲安打で出塁。犠打で二塁へ進め、代打・川瀬が四球を選ぶと、２番手左腕・上原から柳田が左翼席へ決勝３ランを放った。

以下は小久保監督の一問一答。

―柳田選手の本塁打。ものすごい雰囲気に球場がなった

「あそこで打つのがスーパースターですね」

―チームが盛り上がった８回の攻撃

「あの回だけしかチャンスがなかった。ほとんど押されっぱなしで、よく本当に負けなかったなっていう試合でした」

―エース有原が中盤まで試合を作った

「１アウト一、三塁。１アウト二、三塁。１アウト満塁をゼロで抑えた。それが勝ちにつながった」

―２試合続けて終盤まで０の展開をモノにしたが、新庄ファイターズの戦いをどう見る？

「今日はあと一本が出なかったですけど、スタメンを見ても打ちそうな選手ばかりなんで、そら強いなと思いながらやってます」

―日本シリーズへあと１勝

「はい。もう一気に行きたいですね」