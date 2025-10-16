「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが完封負けで２連敗。リーグ優勝チームのアドバンテージも含め、３敗となり、崖っぷちに追い込まれた。

ＣＳ初先発の福島は７回まで２安打無失点の快投。八回のマウンドにも上がったが、１死一、二塁のピンチを招き、２番手上原と交代。しかし、その上原がソフトバンク・柳田に痛恨の先制３ランを浴び、これが決勝点となった。

試合後、新庄監督は「打たれた上原君より、打った柳田君が素晴らしい。しかも逆方向に。完璧でしたね」と、柳田をたたえた。

打線はソフトバンク先発の有原を攻めきれず。初回１死一、三塁はレイエスが空振り三振、マルティネスが三ゴロで先制機を逃すと、四回１死二、三塁、六回１死満塁はいずれも郡司と石井が凡退した。指揮官は「ちょっと郡司くんが止まったかな。（四回は）スクイズも考えたけど、サードランナーみたらレイエスだった」と、苦笑いを浮かべつつ「まあまあ。一生懸命やった結果なんで」とうなずいた。

日本シリーズ進出へ、残された道は４連勝のみ。「４つ勝てばまたドラマ。面白い。まずは明日勝たないと」と、見据えた。