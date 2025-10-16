１５日夕に突然、維新・吉村洋文代表が自民・高市早苗総裁と会談し、連立政権に向けた政策協議を行うことで同意した件で、吉村氏が上京前に大阪・読売テレビで「情報ライブ ミヤネ屋」に出演したことが話題になっている。

午後６時から国会内で高市総裁と会談。これに先立つ午後４時からは立憲・国民・維新の３党首会談（維新は藤田文武共同代表が出席）が行われたが、吉村氏は午後２時段階では大阪にとどまり「ミヤネ屋」に出演した。

「ミヤネ屋」でも吉村氏が出演後に東京に向かった後に、なぜ３野党会談には向かわずにミヤネ屋に？と驚きの声があがり、宮根誠司が「うちの番組を大事にしてくれてたんじゃないでしょうか」と笑わせた。

１６日のテレビ番組でも、３野党会談と高市氏との会談への対応に差があるとの指摘が相次いだ。

吉村代表は「ミヤネ屋」では、高市氏とはまだ関係は深くないとしたうえで、「政治は熱量、そして信頼」と語り、信頼できる政治家として菅義偉氏と小泉進次郎氏の名前を挙げた。

「小泉さんと菅さん、僕は信頼しています。総裁に選ばれませんでしたが、信頼関係は変わっていません。特に菅総理はこれまで党派に関わらず、本当に日本に必要なことは、やると言ったら絶対に約束を破らなかったのは菅総理。政治の世界はすぐ嘘ついたり約束破りますけど、進次郎さんと菅さんは絶対約束したことを守ると僕は思っています。信頼は今も変わりません」と語っていた。