同郷メッシを追ってマイアミに渡った19歳FWが“オール途中出場”で3戦連発! U-20アルゼンチン、メッシ→アグエロ連覇以来の世界一に王手
[10.15 U-20W杯準決勝 アルゼンチン 1-0 コロンビア]
U-20ワールドカップは15日、準決勝を行い、アルゼンチンがコロンビアとの南米対決を1-0で制した。アルゼンチンはFWリオネル・メッシらを擁した2005年大会、FWセルヒオ・アグエロらを擁した07年大会の連覇以来となる18年ぶりの決勝進出。自身も1997年に大会を制した経験を持つディエゴ・プラセンタ氏が世界一に王手をかけた。
決勝トーナメントに入ってナイジェリアを4-0、メキシコを2-0で下したアルゼンチンと、南アフリカを3-1、スペインを2-1で破ったコロンビアとの南米対決。コロンビアは大会5得点エースのFWネイセル・ビジャレアル(ミジョナリオス)が出場停止という厳しい状況だったが、拮抗した展開が続いた。
それでも後半27分、アルゼンチンが試合を動かした。中盤をMFジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)が持ち上がり、オープンな左サイドではなくスルーパスを選択すると、これに途中出場のFWマテオ・シルベッティ(インテル・マイアミ)が反応。左足アウトサイドでGKとの1対1を制し、値千金の先制点を決めた。
シルベッティは今夏、同郷ロサリオの英雄であるメッシを追い、メッシが育ったクラブでもあるニューウェルズ・オールド・ボーイズからMLSのインテル・マイアミに移籍した快速ウインガー。今大会では一度も先発出場がなく、ジョーカー起用が続くなかでも今大会3ゴール目となった。それもラウンド16のナイジェリア戦、準々決勝のメキシコ戦に続いて決勝トーナメント3戦連発。華々しい活躍で躍進の立役者となった。
試合はそのままタイムアップ。アルゼンチンは決勝トーナメントを無失点で勝ち抜き、18年ぶりの決勝進出を決めた。アルゼンチンは18日の決勝でモロッコと対戦。敗れたコロンビアは同日の3位決定戦でフランスと対戦する。
