Mrs. GREEN APPLE、“大切なお知らせ”発表まとめ 来年秋に6枚目アルバムなど【一覧】
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで「大切なお知らせ」とした生配信を実施し、今後の活動について発表した。主な内容をまとめた。
冒頭に大森が、年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表した。「フェーズ2」は「世の中にミセスをもっと広めていく」ための期間で、音楽番組のほかにバラエティ番組などさまざまに活動。「フルスロットルで全方位で活動」「誰も置いていかないエンタメをやっていこうという」などと伝えた。
その手ごたえを経て「フェーズ3」について、「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの現在地を大切にする期間にしたいと思っております」と説明した。
新バンドデザインも発表。バンド結成時（フェーズ1）のロゴ、フェーズ2のロゴを掛け合わせたもので、「フェーズ3」の“象徴”とした。大森は「バンド結成時の初期衝動を大切にしながらも、フェーズ2で得たものをしっかりと守り、フェーズ3で現在地を確かめながら、活動を進めていければと思っております」と伝えた。
続いてファンクラブ「Ringo Jam」が開設10周年を迎えることから、期間限定でアプリを通じて新たなサービスを提供すると発表。テレビ局や音楽専門誌など媒体などの協力を得て、「フェーズ2」のコンテンツを閲覧できる企画とした。
また、来年秋をめどに、6枚目となるオリジナルアルバムをリリースすることも発表した。2023年発売の『ANTENNA』以来、約3年振りとなる。
最後に視聴者にメッセージ。若井は「来年のフェーズ3開幕に向けて、僕たち自身もものすごくワクワクしております。皆さんにもっともっと楽しんでもらえるように、さらに進化していきたいと思います」「残りのフェーズ2ももちろん頑張りますので、どうぞ皆さん楽しんでください」などとコメント。
藤澤は「フェーズ2では音楽活動だったり、新しい挑戦を通して、たくさんのJAM'Sの皆さんに出会うことができたことを、本当にうれしく思っています。そういった出会いに、心から感謝しています」「フェーズ3では、この3人をより深く楽しんでもらい、より深く愛してもらえるような活動をしていきたいと思っています。ぜひ、楽しみにしていてください」と伝えた。
そして、大森は「1人ひとり、皆さんの生活に、僕たちの音楽がもっと寄り添えるように精進していきたいと思います」「何よりも大切なことは、大森は大森であること、藤澤が藤澤であること、若井が若井であること、ミセスがミセスであり続けることだと思っております」と呼びかけた。
●2025年12月31日で「フェーズ２」を完結し、2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕する。活動休止期間は設けない。
●大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)によるメンバー編成は変わらない。
●「フェーズ３」開幕後、夏頃に１ヶ月の長期休暇を取る。
●「フェーズ３」のバンドデザインとバンドイメージカラーを発表。
●2026年6月9日にファンクラブ『Ringo Jam』が開設10周年を迎えるにあたり、ファンクラブアプリを通じて新たなサービスを提供。フェーズ２で出演したテレビ（日本テレビ『with MUSIC』、TBS『CDTV ライブ!ライブ!』など）や音楽専門誌（『音楽と人』、『MUSICA』、『ROCKIN’ ON JAPAN』など）のインタビュー記事の一部を期間限定で見ることが可能に。
●2026年秋頃に、『ANTENNA』以来約3年振りのオリジナルアルバムをリリース。
