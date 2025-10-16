【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】ヴィニシウスの「泣き顔」

ブラジル代表のエースであるFWヴィニシウス・ジュニオールが、日本代表にまさかの逆転ゴールを決められて唖然。その表情が話題になっている。

アジアツアーを敢行したブラジル代表は、10月10日にソウルで韓国代表を5−0と粉砕。意気揚々と東京に乗り込み、14日には日本代表と対戦した。

ワールドカップ優勝は史上最多の5回を誇り、日本との過去の対戦成績は11勝2分無敗。その実績を見せつけるかのように試合を掌握したサッカー王国は、先発したエースのヴィニシウスが絡んだ攻撃で26分と32分にゴール。2−0で余裕を持ってハームタイムを迎えた。

52分にミスからMF南野拓実にゴールを奪われたブラジルだが、57分にはヴィニシウス、MFブルーノ・ギマランイス、FWがガブリエウ・マルチネッリの3人をベンチへ。ただでさえ実験的だったメンバーにさらに手を加えたことでバランスが崩れ、62分にMF中村敬斗、そして71分にFW上田綺世にゴールを決められ、瞬く間に大逆転を許してしまう。

上田のゴール後に中継カメラは歓喜する日本の面々を捉え、さらにブラジルのベンチを映し出す。すると、ヴィニシウスは手を顔にやりながら悲しみと驚きが入り混じったような泣き顔をしており、ギマランイスもショックからかタオルで顔を隠していた。

「ヴィニの表情つら」の声も

所属するレアル・マドリードでもなかなかお目にかからないようなヴィニシウスの表情には、日本のサッカーファンたちも大注目。SNSは「泣き顔や」「ヴィニシウスが絶望してる」「キレてるな」「ヴィニが信じられんって顔しとる」「ヴィニシウスなんで交代させたって顔してんな」「感情を失ってる」「アンチェロッティとヴィニシウスの表情がとんでもないことになってきた」など騒然となった。

一方で、日本のマドリディスタ（レアル・マドリードのファン）からは、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督が前レアル・マドリード指揮官ということもあり、「日本が勝ってるのはもちろんめちゃくちゃ嬉しいけど、ヴィニのあの表情見るのは悲しいな」「ヴィニの表情つら」「ベンチでのヴィニの表情がなんとも……」「マドリディスタとしてはヴィニの悲しそうな表情がつらかった」「ヴィニとかカルロのまじか…みたいな顔見たくねぇな」など同情的かつ複雑な声も出ていた。

いずれにしても、ブラジル代表はこれまで無敗だった日本代表に歴史的な初黒星。失意のまま東京を去った。

（ABEMA／サッカー日本代表）

