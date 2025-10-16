ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信を行った。狢臉擇覆知らせ瓩箸靴董▲侫А璽今欧隆扱襪肇侫А璽今海粒幕を発表した。

「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」は２０１５年にメジャーデビュー。２０年にフェーズ１を完結し、２２年にフェーズ２を始動させた。

大森元貴は「我々がフェーズ２で目指したものがもしかしたらきちんとかなえられたのではないかと感じております」と語る。そして「２０２５年１２月３１日をもってフェーズ２を完結いたします。夢のようなかけがえのない時間を大切に保存してしまっておくためにも完結を決断しました」と報告した。

岩井滉斗は「デビュー１０周年のアニバーサリーイヤーが１つの節目、区切りとしてふさわしい」と語り、藤澤涼架も「僕たちとしても前向きな決断です」とアピールした。

今後については「２０２６年１月１日に、フェーズ３を開幕します」と発表。続けて「活動休止期間をもうけません。そしてメンバー編成は変わりません。変わらず活動を続けていきたいと思います」とした他、「来年夏ごろに１か月の長期休暇をいただきます」と語った。

フェーズ３では「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの今を、目的地ではなく現在地を大切にする期間にしたい」と意気込んだ。