大相撲の英国ロンドン公演が開幕

大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。現地会場は超満員に。英メディアが幕内土俵入りの模様を動画で公開すると、その熱気にネット上の日本人も反応している。

1871年開場の歴史を誇り、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールに設置された土俵上を、化粧まわしをつけた幕内力士たちが呼出について歩いていく。場内では四股名が日本語でアナウンスされた後に、英語風の発音で再度四股名をアナウンスするロンドン公演ならではの演出もあった。

英国のファンが一際盛り上がったのは、“業師”として日本でも人気の宇良（木瀬）の名がアナウンスされた際。場内からは「Wowww」という歓声と、溢れんばかりの拍手が土俵に注がれた。他にも小結・安青錦（安治川）や関脇・霧島（音羽山）の際にも大きな歓声が。現地での相撲人気の浸透を感じさせた。

英紙「ザ・サン」のスポーツ専門Xが「スモウレスラーたちがロイヤル・アルバート・ホールでの歴史的な公演でスペシャルな瞬間を作る」と記して動画を公開すると、ネット上の日本人ファンからは「宇良ちゃんイギリスでも人気者」「宇良関、ロンドンでも人気すごい」「宇良向こうでも人気なんだ」などの声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）