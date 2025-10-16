クジラ夜の街、メジャー3rdフルアルバム全貌解禁「言葉で説明しようとすると、魔法が解けてしまうような作品です」
クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバムの収録内容詳細を解禁した。
タイトルは『ひかりあそび』（通称：光盤）。今作は名前の通り「光」をモチーフにしたアルバムで、ジャケットや歌詞カードにはたくさんのこだわりが詰め込められている。
あわせて新たなアーティスト写真も公開された。真っ白な衣装の4人を色とりどりの光が照らしている、ファンタジーでありながらロックバンドでもある彼らを象徴するようなアーティスト写真となっている。
◆ ◆ ◆
◼︎クジラ夜の街・宮崎一晴 コメント
言葉で説明しようとすると、魔法が解けてしまうような作品です。
どんな手前味噌も野暮に思えてきます。
ただいち早く
このリズムを、ハーモニーを、詩を、メロディを、冒険を、できるだけ大音量で聴いてほしいです。
ひとつ残念なのは
このアルバムを子どもの頃の自分に聴かせてあげられないことです。
きっと12歳くらいの自分が
この作品に触れていたら
俺の世界は変わっていたと思います。
ここから多くのリスナーに届くか、とか
楽曲がヒットするか、とか
の前に、
この楽曲たちを、生み出すことができて良かったと、今はただ安堵しています。
まだまだ短い音楽家人生ですが
『ひかりあそび』を完成させられたことは
自分にとって確かな誇りです。
願わくば、このアルバムが、新しい出会いを見つけてきますように…。
◆ ◆ ◆
◼︎メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』
2025年11月26日リリース
CRCP-40710/定価 ￥3,000(税抜価格 ￥2,727)
【収録内容】有明の詩スターダスト・ジャーニーハッピーエンド嵐の夜のプリンセスひかるひかる憑依(Interlude)夕霊REAL FANTASY星は何にも喋らない新聞配達少年
＜クジラ夜の街「ONE MAN TOUR 2025-2026 “STARDUST JOURNEY”」＞
12月14日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
12月20日(土) 兵庫・神戸VARIT.
12月21日(日) 香川・高松TOONICE
1月17日(土)長野・長野LIVE HOUSE J
1月18日(日)埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
1月24日(土)石川・金沢AZ
1月25日(日)愛知・名古屋Electric Lady Land
1月31日(土)福岡・福岡DRUM SON
2月1日(日) 広島・広島Live space Reed
2月8日(日) 北海道・札幌SPiCE
2月11日(水祝)宮城・仙台darwin
2月14日(土)新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
2月21日(土)静岡・静岡UMBER
2月23日(月)大阪・梅田クラブクアトロ
2月28日(土)東京・EX THEATER ROPPONGI
