a flood of circle、＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞全ゲスト発表にThe Birthday、w.o.d.、SIX LOUNGEなど6組
a flood of circle主催イベント＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞が2026年1月18日、東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催される。同イベントの全出演者が発表となった。
ゲストとして迎えるのは、The Birthday (クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)、w.o.d.、SIX LOUNGE、ビレッジマンズストア、TASOGARE BUDDY (藤井一彦 with ウエノコウジ)、Large House Satisfactionだ。
チケットのオフィシャル先行受付は本日10月16日21:00より。
■イベント＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
2026年1月18日(日) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
open15:45 / start16:30
▼ゲスト
The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ)
w.o.d.
SIX LOUNGE
ビレッジマンズストア
TASOGARE BUDDY (藤井一彦 with ウエノコウジ)
Large House Satisfaction
▼チケット
前売り \5,500＋1ドリンク
一般発売：10/25(土) 10:00〜
【オフィシャル先行受付】
受付期間：10/16(木)21:00〜10/20(月)23:59
https://w.pia.jp/t/afloodofcircus2026/
◾️＜a flood of circle “I’M FREE 2025”＞
11月9日(日) 東京・新宿歌舞伎町野外音楽堂
TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE
※入場無料/一部有料
■a flood of circle全曲ツアー＜レトロスペクティヴ 2025＞
09月17日（水）東京・渋谷CLUB QUATTRO
09月19日（金）北海道・札幌cube garden
09月24日（水）神奈川・横浜F.A.D.
10月04日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月05日（日）石川・金沢vanvanV4
10月10日（金）大阪・心斎橋JANUS
10月12日（日）福岡Queblick
10月17日（金）宮城・仙台MACANA
■アルバム『夜空に架かる虹』
2025年11月12日(水)発売
【通常盤(CDA)】
TECI-1845 ￥2,750(税込)
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002M6D
【テイチクオンライン限定盤(CDA＋BD+ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー)】
TEI-337 ￥10,000 (税込)
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002MAK
▼CD収録内容
「KILLER KILLER」他 全6曲収録予定
※通常盤・テイチクオンライン限定盤共通
▼BD収録内容
＜a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース＞2025.6.13 Zepp DiverCity
01 WILD BUNNY BLUES/ 野うさぎのブルース
02 Dancing Zombiez
03 ファスター
04 I’M FREE
05 D E K O T O R A [HandMic]
06 11
07 Eine Kleine Nachtmusik
08 Honey Moon Song
09 ひとさらい
10 ベイビーブルーの星を探して
11 世界は君のもの
12 理由なき反抗 (The Rebel Age)
13 キャンドルソング
14 プシケ
15 シーガル
16 ゴールド・ディガーズ
17 虫けらの詩
18 屋根の上のハレルヤ
encore
en1 KILLER KILLER
en2 花
en3 月夜の道を俺が行く
●グッズ：ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー(約10cm)
商品情報詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
