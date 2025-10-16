『花より男子』作者が『匿名の恋人たち』小栗旬らをイラスト化！「時空を超えた気分」
小栗旬が主演を務め、ハン・ヒョジュがヒロインを演じるNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』が本日10月16日配信開始となったのを記念し、漫画『花より男子』の作者・神尾葉子より描き下ろしスペシャルイラストが到着した。
【写真】小栗旬×ハン・ヒョジュがハグ！ 『匿名の恋人たち』場面写真
『匿名の恋人たち』は、“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗旬）と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ハン・ヒョジュ）、壮亮の親友で不眠症を抱えるジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）、壮亮とハナのカウンセラー・アイリーン（中村ゆり）の、不器用でピュアな大人たちが一生懸命に恋に向き合う姿を描くロマンティックコメディー。
『花より男子』と言えば、1992年に発売された漫画が累計6100万部超、日本のみならず台湾、韓国でもドラマ化されるほどの世界的一大ブームを巻き起こした人気少女漫画。そして日本中の女子のハートを射止めたのが、2005年に日本で放送され、F4のメンバーの一人・花沢類を演じた小栗旬。小栗自身もこのドラマで一躍トップ俳優へと仲間入りした。
イラストには、壮亮とハナ、寛、アイリーンが集結し、4人の周りにはエピソード中に登場する「ル・ソベール」の人気チョコレート“レインボーパレット”の七つのチョコがちりばめられている。 一足早くドラマを鑑賞し、スペシャルイラストを書き下ろした原作者の神尾が「（本編の）4人がとても素敵で、絵が負けてしまわないか心配でしたが、本当に楽しく描かせていただきました！」と振り返るほど、幸せそうな表情を見せるスペシャルな4人の姿が到着した。
神尾はさらに、「こんな大人のドラマが観たかった。まるで上質なチョコレートを食べた後の余韻のようにじんわりと残る。4人の恋に対するぎこちなさがドキドキして、愛おしく、『まだこの世界を観ていたい』と思わせてくれる…」と、本編で紡がれる4人の不器用すぎる大人たちのピュアな恋愛模様にドハマリした様子。
花沢類役を演じてから約20年となる小栗からも、「こんな事が起こるとは非常に嬉しく、時空を超えた気分です。ありがとうございます」と喜びのコメントが寄せられた。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は、Netflixにて世界独占配信中。
※神尾葉子・小栗旬からのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■神尾葉子
こんな大人のドラマが観たかった。まるで上質なチョコレートを食べた後の余韻のようにじんわりと残る。
４人の恋に対するぎこちなさがドキドキして、愛おしく、「まだこの世界を観ていたい」と思わせてくれる…。
きっと誰もがチョコレートを買いにいきたくなるはず！
4人がとても素敵で、絵が負けてしまわないか心配でしたが、本当に楽しく描かせていただきました！
■小栗旬
こんな事が起こるとは非常に嬉しく、時空を超えた気分です。ありがとうございます。
