蒼井翔太が、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」を10月29日に配信リリースすることを発表した。

ファンにはお馴染みとなっている蒼井翔太のオリジナルフレーズ“テンションがマンション”をタイトルに掲げた本楽曲は、オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」の発足10周年を記念して制作された。

ハイテンションなメロディに乗せて、“これからも共に上を目指していこう！”というファンへのメッセージが込められている。聴けば聴くほど「テンションがマンション⤴」になること間違いなしのキャッチーな楽曲だ。

あわせて公開されたジャケットイラストは、蒼井翔太と蒼井の公式キャラクターである“たむたむ”が笑顔でジャンプする様子が描かれた、楽曲にぴったりの可愛らしいジャケットに仕上がっている。

多くのファンに支えられ迎えたFC10周年を経て、来年1月には自身初となるオーケストラコンサートの開催も決定している。チケットは一般席が早くもソールドアウトとなっており、現在は注釈付き指定席のみプレイガイド抽選先行を受付中。

＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞

Day1：2026年1月17日(土) 15:00開場 16:00開演

Day2：2026年1月18日(日) 14:00開場 15:00開演

会場：立川ステージガーデン

全席指定 一般席： SOLD OUT

注釈付き指定席：プレイガイド抽選先行受付中

https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1498