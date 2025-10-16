蒼井翔太、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」配信リリース決定
蒼井翔太が、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」を10月29日に配信リリースすることを発表した。
ファンにはお馴染みとなっている蒼井翔太のオリジナルフレーズ“テンションがマンション”をタイトルに掲げた本楽曲は、オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」の発足10周年を記念して制作された。
ハイテンションなメロディに乗せて、“これからも共に上を目指していこう！”というファンへのメッセージが込められている。聴けば聴くほど「テンションがマンション⤴」になること間違いなしのキャッチーな楽曲だ。
あわせて公開されたジャケットイラストは、蒼井翔太と蒼井の公式キャラクターである“たむたむ”が笑顔でジャンプする様子が描かれた、楽曲にぴったりの可愛らしいジャケットに仕上がっている。
多くのファンに支えられ迎えたFC10周年を経て、来年1月には自身初となるオーケストラコンサートの開催も決定している。チケットは一般席が早くもソールドアウトとなっており、現在は注釈付き指定席のみプレイガイド抽選先行を受付中。
「テンションがマンション⤴」
2025年10月29日(水)配信リリース
作詞・作曲・編曲：あ子
Pre-add / Pre-save：https://shouta-aoi.lnk.to/tension_ga_mansion
＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞
Day1：2026年1月17日(土) 15:00開場 16:00開演
Day2：2026年1月18日(日) 14:00開場 15:00開演
会場：立川ステージガーデン
全席指定 一般席： SOLD OUT
注釈付き指定席：プレイガイド抽選先行受付中
https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1498
