山本彩、ヘソ出しコーデに絶賛の声 「スタイル良すぎる」「センス神」
シンガーソングライターの山本彩が16日、自身のインスタグラムを更新。夜の街を背景にした私服ショットを公開し、ファンから「スタイル良すぎる」「センス神」など称賛の声が寄せられている。
【写真】山本彩のヘソ出しコーデをもっと見る
山本は投稿で、白のロングスリーブに黒のキャミソールを重ね、グレーのパンツを合わせたコーデを披露。ヘソ出しトップスと黒のニット帽が印象的で、カジュアルながらも洗練された雰囲気を放っている。メガネをかけた知的な表情も印象的だ。
この投稿にファンからは「服かわいーーーー！！」「とっっっても似合ってる」「メガネ彩ちゃん天才」「私服のセンス神すぎる」「スタイル良すぎ」といったコメントが相次いでいる。
引用：「山本彩」インスタグラム（＠sayaka__714）
