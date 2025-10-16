◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」（１６日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは１６日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」を開催した。

メインイベントで昨年１１月からＷＷＥ・ＮＸＴに参戦していた稲村愛輝改め「Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ」が凱旋帰国初戦に登場した。

Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａは、１１日の両国国技館大会に来場。メインイベントでマサ北宮を破り２度目の防衛に成功したＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡへ挑戦を表明。両者は１１・８後楽園大会でベルトをかけて激突が決定した。

Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａは、ＮＸＴのハーレム・ルイスと組んでＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉と対戦。方舟の象徴であるグリーンのショートタイツに身を包みいきなりＫＥＮＴＡとマッチアップした。破壊的なパワーからフロントスープレックスを連発し王者を圧倒。ショートレンジのラリアット、チョップなどビルドアップされた肉体からのパワー殺法にホールはどよめきの連続。最後は無双でＫＯすると、トップロープに昇ると激しくロープを揺らしながらのダイビングボディープレスとなる新必殺技「ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ（ディスチャージ）」でＫＥＮＴＡを圧殺しＧＨＣ奪取へ大デモンストレーションを敢行した。

凱旋帰国初戦を飾ったＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａは試合後、マイクを持つと「ミスターＫＥＮＴＡ！今日のＹｏｕ！ Ｔｏｏ ＥＡＳＹ！」と切り捨てた。さらに「僕はアメリカで得たｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅをジョークにも冗談にもするつもりもありません」と掲げ「僕はこの方舟Ｓｈｉｐのキャプテンになります！」と宣言した。そしてＧＨＣ奪取を誓うと「方舟ＳｈｉｐのキャプテンになるＹｏｓｈｉｋｉ ＩｎａｍｕｒａをＫｅｅｐ ｗａｔｃｈｉｎｇしてください」とメッセージを送るとホールは大きな「ヨシキコール」に包まれた。