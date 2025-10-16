◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）

巨人の又木鉄平投手が２番手で登板。５回３安打無失点の好投だった。

２―４の３回から２番手でマウンドへ。いきなり、先頭を味方の失策で出塁させたが、４番・野口泰を遊ゴロ、併殺。５番・佐倉は投ゴロに仕留めた。

４回も１死から７番・潮崎に右前安打を浴びたが、８番・平尾を遊ゴロ、併殺で無失点。

続投した５回も安打で走者を出しながら無失点。３―４の６回も走者を出しながら無失点に抑えた。

又木はさらに７回は２者から空振り三振を奪うなど３者凡退に抑えていた。

又木は「真っすぐの勢いと変化球の精度はずっと１年通して掲げているもの。こういう機会しか試せない中で、課題を持って試せたかなと思います」と語った。

２年目の今季は１軍では５試合に登板して０勝、１敗、防御率４・７３に終わった左腕。来季はプロ初勝利、そして先発ローテ定着を目指す。「何か決めたことをしっかりやり遂げるメンタルが大事。自分の中では基本となる軸をしっかり持ちたいと思います。初勝利を掲げているのでまずは１つ勝てる投手を目指したいと思います」と意気込んだ。