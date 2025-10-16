Mrs. GREEN APPLEが自身の公式YouTubeチャンネルで「大切なお知らせ」と題して「フェーズ２の完結」そして「フェーズ３の開始」を公表しました。

配信開始予定時刻の20時を過ぎた時点で同時接続者数は41万人を超えており、大きな注目を集める中、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん・若井滉斗さん・藤澤涼架さんが登壇しました。







冒頭に大森さんが “2013年に結成、2015年にメジャーデビュー。毎年アルバムをリリースして、2019年に全国アリーナツアー。2020年にベストアルバムをリリースし「フェーズ１」を完結しました” “そして2022年に「フェーズ２」を開幕。「これは宇宙だ」という想いで、テレビ・コラボ・タイアップなど、全方位で活動させていただきました。ありがたいことにMrs. GREEN APPLEの名前が大きくなった。楽曲を広く聞いていただけるようになりました” と、これまでの軌跡を振り返りました。

そこで大森さんは現在のMrs. GREEN APPLEを “「フェーズ２」で目指したものをきちんと叶えられたんじゃないか。自分たちの影響力を自覚した状態” として、 “2025年12月31日をもって「フェーズ２」を完結します” と宣言。 “「フェーズ２」の開幕から築いてきた夢のようなかけがえのない時間を仕舞っておくために完結します” と、すがすがしい笑顔で伝えました。

若井さんは "デビュー10周年のアニバーサリーイヤーに完結を迎えることがふさわしい" と続け、藤澤さんは "とても前向きな決断だと思っています。Mrs. GREEN APPLEは本当に沢山の方々に愛されていて、そのおかげで、ここでこうして挨拶をさせていただけている" と感慨深く語りました。









会場がしんとなっても、大森さんの朗らかなトーンは変わらず “では「フェーズ３」はいつ、どのように始まるのか。それについてもお伝えします” として、 “Mrs. GREEN APPLEは2026年1月1日に「フェーズ３」を開幕します” と宣言。フェーズの間に活動休止はしないことを明らかにしました。

さらに “メンバー編成は変わりません！” とも宣言。そして “もっと安心して下さい。夏頃に1か月の長期休暇をいただきます！” “JAM’Sからも「休んで下さい」と心配された” “有意義な休業期間にしたい” と3人で壇上で語りました。

続いて3人は「フェーズ３」から使用することになる「バンドデザイン」を発表。「フェーズ１」「フェーズ２」双方のバンドデザインを合わせた形をしており “バンド結成時の初期衝動を大事にして、現在地を確かめながら活動していく” と大森さんはその背景を語りました。そのほか、来年6月に10周年を迎えるファンクラブ向けのアプリの新サービスや、来年秋のリリースを予定する6枚目のオリジナルアルバムについて告知。

若井さんは “これからもドームツアーや映画があります。是非楽しんで下さい” 藤澤さんは “「フェーズ３」ではより深くミセスを愛していただけるような活動を続けたい” そして大森さんは “これからも皆さんの生活に我々の音楽が寄り添えるように。そのために大切なことは、大森が大森であること、藤澤が藤澤であること、若井が若井であること、ミセスがミセスであること” と語り「フェーズを変えること」の意味をより深く伝えていました。

