10月15日、辻希美がブログを更新した。

【写真】私服姿の全身SHOTや、撮影スタジオでの様子を公開

辻は、自身のブログにて、スタジオでピースしている写真を掲載しつつ、「今日はとある撮影でしたぁ」「久しぶりに外での撮影で… 気分転換にもなって楽しかったぁ」と報告。

続けて、「夢さんもみんなに可愛がって貰って 嬉しいね」「感謝です」「今日も1日お疲れ様でした!!!!!!」と、撮影現場で次女があやされている様子なども公開した。

また、「今日の私服はAngeCharmeの セットアップでした」「久しぶりにちゃんとメイクと髪の毛 やってもらったから記念に…」と、ブラックのセットアップを着用した写真や、三男と次女と撮影した3ショットを披露し、「さ、お二人さんをお風呂 入れまーす」と投稿を締めくくっていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより